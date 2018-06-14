الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى يصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن

إيمان حنا - كريم كشك

وصل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى إلى عدن فى زيارته الأولى منذ عام ونصف تقريبا، قادما من المملكة العربية السعودية.

كان فى استقباله دولة رئيس مجلس الوزراء اليمنى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائبه وزير الداخلية المهندس أحمد الميسرى، وأعضاء الحكومة والمحافظين وأعضاء السلطة الملحية وكبار رجال الدولة المدنيين والعسكريين.

وكان رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة عدن، وبرفقته عدد من وزراء الحكومة اليمنية، قادمين من القاهرة سبقتها زيارة إلى المملكة العربية السعودية استمرت لأسابيع، استعدادا لاستقبال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وتأتى عودة الرئيس هادى إلى العاصمة المؤقتة عقب لقائه مع ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تناولا جوانب العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد.

ومن جانبه أشاد الرئيس عبدربه منصور هادى بمواقف دولة الإمارات قيادة وشعبا والتى جسدتها إلى جانب أشقاءهم فى اليمن وعمدتها بدماء أبنائها الزكية فى محراب الدفاع عن الهوية الواحدة والمصير المشترك والتى ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز جميع أبناء اليمن.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المشتركة فى إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقى المناطق اليمنية التى لازالت تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.