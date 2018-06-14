الذهب يصعد لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل انخفاض الدولار ومخاوف التجارة

رويترز

بلغ الذهب أعلى مستوى فى أسبوعين اليوم الخميس، مدعوما بانخفاض الدولار والمخاوف المرتبطة بالتجارة بين واشنطن وبكين، رغم توقع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) وتيرة أسرع قليلا لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

زاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 %إلى 1302.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ الذهب فى وقت سابق 1303.38 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 31 مايو الماضى.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4% إلى 1306 دولارات للأوقية.

وقال متعامل فى هونج كونج إن الدولار يتعرض لضغوط، ومن ثم فإن الذهب يبلى بلاء حسنا هذا الصباح.

وتراجع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.4%، إلى 93.388.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع كبار مستشاريه التجاريين اليوم لاتخاذ قرار بشأن تفعيل رسوم هدد بفرضها على سلع صينية.

وزاد مجلس الاحتياطى الاتحادى أسعار الفائدة أمس الأربعاء ولمح إلى زيادتين أخريين بحلول نهاية العام الحالى بالمقارنة مع زيادة واحدة فى السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.6 % إلى 17.09 دولار للأوقية بعد أن بلغت فى وقت سابق 17.14 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها منذ 20 أبريل الماضى.

وصعد البلاتين 0.5%إلى 903.20 دولار للأوقية، فيما ربح البلاديوم 0.2% ليصل إلى 1010.85 دولار للأوقية.