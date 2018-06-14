"الدولى للاتصالات" ينظم ندوة عالمية لبناء القدرات بمجال التكنولوجيا

كتبت هبة السيد

يعقد الاتحاد الدولى للاتصالات الندوة العالمية لبناء القدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت شعار "تنمية المهارات من أجل الاقتصاد والمجتمع الرقميين"، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو، فى سانتو دومينجو، بجمهورية الدومينيكان.

ووفقًا لموقع وزارة الاتصالات، فإن الندوة العالمية لبناء القدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هى أبرز حدث عالمى بشأن تنمية القدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجمع الندوة أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التوجهات والتطورات فى هذا القطاع وعواقبها على بناء القدرات وتنمية المهارات البشرية.

واعتماداً على شبكة عالمية من الخبراء من مختلف المناطق وأصحاب المصلحة، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للندوة فى تعزيز التعاون بين الاتحاد وقطاع الأعمال والمجتمع الأكاديمى والشركاء الآخرين فى مجال تنمية القدرات من أجل المستقبل الرقمى.