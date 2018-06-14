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الخميس، 14 يونيو 2018 02:42 م
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الداخلية تتحفظ على مركب قادمة من دولة عربية بمتنها 20 طن سولار مدعم

الخميس، 14 يونيو 2018 02:15 م
الداخلية تتحفظ على مركب قادمة من دولة عربية بمتنها 20 طن سولار مدعم المركب المتحفظ عليها
دينا الحسيني
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نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط إحدى المراكب، وعلى متنها 20 طن سولار مدعم ومهرب، وذلك بعدما أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قوات حرس الحدود، قيام بعض العناصر الإجرامية بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، بواسطة إحدى المراكب القادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحرى .

 

المخدرات
المركب المضبوط
 
عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المركب بمشاركة القوات البحرية وقوات حرس الحدود واصطحابها إلى رصيف نقطة الإيواء بميناء دمياط البحرى ، وبتفتيشها تم ضبط 20 طن سولار مدعم ومهرب بالمخالفة للقانون.

بمواجهة قبطان المركب "مصطفى . م ." يحمل جنسية إحدى الدول العربية، والمسئول عن المركب أقر  بأنه تحصل على السولار المضبوط من إحدى المراكب فى النقطة ما بين محافظتى بورسعيد ودمياط بالمياه الإقليمية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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