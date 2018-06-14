الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يصل القرية المحاذية لمطار الحديدة

واصلت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالمقاومة وطيران التحالف العربى لدعم الشرعية اليمنية تقدمها فى جبهة الساحل ووصلت إلى قرية منظر المحاذية لمطار الحديدة.

يأتى هذا فى إطار عملية النصر الذهبىً التى أطلقت أمس لتحرير الحديدة حيث حققت انتصارات كبيرة فى ثانى أيامها عملية "النصر الذهبى" واعترفت ميليشيات الحوثى بمقتل اثنين من كبار قادتها الميدانيين ونعى ناشطون حوثيون المدعو العميد على إبراهيم محمد المتوكل، الذى ذكروا أنه قتل فى جبهة الساحل الغربى

وشنت القوات غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثى الموالية لإيران فى محيط مطار الحديدة، والقوات اليمنية المشتركة تصل إلى مسافة 3 كيلومترات من مطار الحديدة إثر اشتباكات عنيفة.