الجماعات الإرهابية تحرق حقل فيبا النفطى فى ليبيا وطيران الجيش يلاحقهم

كتب : أحمد جمعة

قالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن ما يسمى "سرايا الدفاع عن بنغازى" المدعومة من قطر تحاول التوغل داخل الهلال النفطى، مؤكدة أن ذلك تسبب فى إشعال خزان للنفط بحقل الفيبا التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية قبل أن يتم دحرها من قبل القوات المسلحة الليبية.

وأكد شعبة الإعلام الحربى، أن سلاح الجو الليبى تمكن من استهداف عدد كبير من الإرهابيين، مشيرة إلى أن العمليات الإرهابية فى المنطقة هدفها تخفيف وطأة نيران الجيش الليبى على الإرهابيين فى مدينة درنة التى باتت قاب قوسين أو أدنى من التحرير.

وكانت مصادر عسكرية ليبية قد أكدت أن قوات الجيش الوطنى الليبى تمكنت من صد هجوم لمجموعات إرهابية تدعمها قطر فى وادى اكحيلة فى منطقة البريقة باجدابيا، ودمرت 17 آلية مسلحة للإرهابيين وأسرت عددا كبيرا منهم.

وقالت المصادر، إن قوات الجيش الليبى تخوض اشتباكات عنيفة فى اجدابيا، مشيرة إلى شن الجيش الليبى لعملية عسكرية كبيرة للقضاء على الإرهابيين وبسط السيطرة على المنطقة بالكامل، مؤكدة أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية دفعت بتعزيزات كبيرة مساء أمس لدعم القوات المتمركزة فى أجدابيا، مشيرة إلى فشل الجماعات الإرهابية فى الهجمات التى تشنها على حقول نفطية منذ مساء أمس.