الجار الله: المؤسسات المالية العالمية تقدر للمصريين تجاوبهم مع إلغاء الدعم

كتبت مريم بدر الدين

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن المؤسسات المالية العالمية تقدر للشعب المصرى تجاوبه مع قرارات الحكومة المصرية سواء برفع الأسعار أو بإلغاء الدعم.

وكتب الجار الله عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هذه الإجراءات ستمكن الحكومة المصرية فى ظل التحسن الاقتصادى من رفع قيم الدخل لدى أصحاب الدخول المتدنية على حسب نسبة التضخم".

وتابع: "فعلآ تجاوب الشعب المصرى مع قيادته بتقبل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أدى إلى استقرار مالى واستقرار سياسى ما أدى إلى هذا التحسن المالى ولولا تقبل الشعب المصرى لهذه الإجراءات وإبعاد المتاجرة السياسية فيها لرأينا جنيه مصر ستين جنيه على الدولار.. شعب مصر أنت عظيم".