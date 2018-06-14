video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 01:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

التموين تضبط ثلاجة لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي فى الساحل

الخميس، 14 يونيو 2018 01:01 م
التموين تضبط ثلاجة لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي فى الساحل لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بالقاهرة
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط ثلاجة لحوم  غير صالحة للاستخدام الآدمي فى الساحل.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها  أن  حمادة ع س 35 سنة مسئول عن ثلاجة لحوم  بدائرة قسم شرطة الساحل ، يدير الثلاجة بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم ودواجن " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على 1.116 طن دواجن مجمدة، و200 كيلو لحوم، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


إضافة تعليق

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

لحوم مجمدة

لحوم مغشوشة

لحوم مجهولة المصدر




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة