التموين تضبط ثلاجة لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي فى الساحل

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط ثلاجة لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي فى الساحل.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن حمادة ع س 35 سنة مسئول عن ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة الساحل ، يدير الثلاجة بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم ودواجن " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على 1.116 طن دواجن مجمدة، و200 كيلو لحوم، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.