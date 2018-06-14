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التموين: تخفيض سعر كيلو اللحوم المجمدة لـ 52جنيها وارتفاع الدواجن 30 جنيها

الخميس، 14 يونيو 2018 04:36 م
التموين: تخفيض سعر كيلو اللحوم المجمدة لـ 52جنيها وارتفاع الدواجن 30 جنيها لحوم مجمدة - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر كيلو اللحوم المجمدة إلى 52 جنيها بدلا من 60 جنيها وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية "النيل والأهرام ، إسكندرية للمجمعات"، إضافة إلى منافذ شركتى الجملة "العامة والمصرية" وكذلك فى فروع الشركات التابعة، كما تم زيادة سعر كيلو الدواجن المجمدة إلى 30 جنيها بدلا من 19 جنيها.



وأكد مصدر مسئول أن تخفيض سعر الدواجن المجمدة جاء لتخفيف العبء على المواطنين فى حين جاء قرار زيادة الدواجن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى، حيث ظلت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتحمل فارق التكلفة لفترات طويلة.
 


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