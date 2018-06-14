التعليم: نسبة النجاح فى عينة الإنجليزى للثانوية العامة تخطت 85%

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة النجاح فى عينة اللغة الإنجليزية تخطت الـ 85% وأكثر من 100 طالب حصلوا على الدرجات النهائية.

وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن النسبة أكثر من العام الماضى ، موضحا أن أكثر من ربع العينة العشوائية حصل على 90% من الدرجات.