"التعليم" تعلن نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الإنجليزية

استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الثانوية العامة الذي يؤدون امتحانات الدور الأول للعام 2017/2018؛صرح الإعلامي احمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة قام صباح اليوم الخميس الموافق 14/6/2018 بإعلان نتيجة تقدير العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية).

وأشار حجازي إلى أنه قد تم سحب العينة العشوائية من أوراق المدارس الحكومية، والخاصة عربي، والمنازل دون إدراج مدارس اللغات (الخاصة، الرسمية للغات) ضمن أوراق العينة؛ لضمان إيجاد مؤشر يقيس المستوى الحقيقي للغالبية العظمى من الطلاب.

وقد جاءت نتيجة تقدير العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) على النحو التالي:

 إجمالي عدد أوراق العينة (21995) كراسة امتحان.

 عدد الناجحين (19646) طالب/ طالبة.

 النسبة المئوية للنجاح (89,3%)، بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2016/2017 (79,42%).

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (127) طالبًا/ طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة، وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (4768) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%) وذلك بنسبة تبلغ (24,27%) من إجمالي العينة.

- حصول عدد (4857) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (24,72%) من إجمالي العينة.

- حصول عدد (3585) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18,25%) من إجمالي العينة.

وفي ضوء خلو تقرير نتيجة الاجتماع الذي عقد بين الهيئة الفنية واضعة الامتحان والسادة المقدرين مع الأستاذة إيمان يوسف مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية عبر الفيديو كونفرانس من أية مقترحات بتعديل نموذج الإجابة فضلاً عن حصول عدد (127) طالب وطالبة على الدرجة النهائية، وكذا حصول مايقرب من ربع العينة على أكثر من (90%) من الدرجة الكلية، وكذا حصول ربع العينة على أكثر من (80%) من الدرجة الكلية بشرائح العينة العشوائية، عليه فإن الامتحان يكون قد جاء مطابقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

وإذ تهيب الوزارة بمختلف وسائل الإعلام المصري النزيه وأولياء الأمور الرجوع إلى الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر أية بيانات أو معلومات تخص الثانوية العامة، وذلك حفاظًا على تحقيق الاستقرار والهدوء النفسي لأبنائنا الطلاب وأسرهم، وكذا عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا ينعكس ذلك بالسلب على الطلاب في أداء الامتحانات القادمة.