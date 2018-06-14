التعليم: استبعاد مدارس اللغات من عينة الإنجليزى.. وطلاب حصدوا النهائية

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن كنترولات الثانوية العامة استبعدت كراسات الإجابة الخاصة بطلاب مدارس اللغات " الخاصة والرسمية" من العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة واقتصرت العينة فقط على طلاب مدارس الحكومة.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الهدف هو الوقوف على حقيقة العينة لأن مستوى طلاب المدارس الحكومية يختلف عن مستوى طلاب مدارس اللغات، مشيرا إلى أنه من المعروف أن طلاب المدارس اللغات مستواهم أعلى فى اللغة الإنجليزية ومن ثم فالأهم فى عينة اللغة الإنجليزية هم طلاب المدارس العربى لأنهم الفئة الأكبر.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن بعض الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية 50 درجة من 50، وبعضهم حصل على 49.5 من 50، وهذه مؤشرات مطمئنة للغاية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نسبة النجتح فى العينة العشوائية للغة الإنجليزية خلال الساعات المقبلة.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قصر العينة على كراسات الإجابة لطلاب مدارس الحكومة يعطى عينة حقيقية غير مضللة ويمنح الفرصة للتعرف على أى سؤال مثل صعوبة للطلاب ومن ثم يتم اتخاذ الاجراءات التى تحقق مصلحة أبناؤنا الطلاب، موضحا أنه حال اكتشاف انخفاض النسبة العامة للنجاح أو ترك سؤال بعينة لم يتم الإجابة عليه سيتم اتخاذ قرار.

وأشار رئيس الامتحانات، إلى أنه سيقوم بجولة إلى بعض الكنترولات خلال الساعات القليلة المقبلة للتأكد من انتهاء تصحيح العينة العشوائية، مشدد على أنه فى حال وصول نسبة النجاح فى العينة العشوائية إلى 75% فأكثر لن يستطيع أن يعدل فى نموذج الإجابة، لافتا إلى أن هناك معايير ومؤشرات وما يسمى بالمنحى الإعتدالى سيتم النظر إليه لقياس مستوى النجاح والنسبة المئوية، لافتا إلى أنه لو حصل 10 طلاب مثلا على الدرجة النهائية ووصلت النسبة لـ" 75% إذ فالأمور تسير فى ضعها الطبيعى لمادة اللغة الإنجليزية.