"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني

(أ ش أ)

رحبت منظمة التعاون الإسلامى اليوم الخميس، بالقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة الذى دعت إليه المجموعة العربية والإسلامية، بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واعتبرت المنظمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، حجم التأييد الذى حظى به القرار، يجسد دعما دوليا واسع النطاق

لحقوق الشعب الفلسطيني، ويشكل موقفا دولياً صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولى الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وثمن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المواقف المبدئية لأغلبية دول العالم التى وقفت إلى جانب سيادة القانون الدولي، واتحدت من أجل دعم فرص تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التوجه لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطينى يأتى فى ظل استمرار الانتهاكات، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية فى كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وبخاصة فى قطاع غزة.