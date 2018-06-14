video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 01:29 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المستقبل للتنمية العمرانية" بقيمة 1.3 مليار جنيه

الخميس، 14 يونيو 2018 11:30 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المستقبل للتنمية العمرانية" بقيمة 1.3 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية لعدد 633 ألف سهم بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية لعدد 605 ألف سهم بقيمة 60.5 مليون جنيه.

 
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة مستشفى قصر الحياة الطبى لعدد 186 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون جنيه، وصفقة على أسهم الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر لعدد 199 ألف سهم بقيمة 999 ألف دولار.
 
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، 1.3 مليار جنيه بكمية تداول 1.5 مليون ورقة مالية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12 - 6 -2018

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-6-2018

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

خارج المقصورة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة