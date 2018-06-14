البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المستقبل للتنمية العمرانية" بقيمة 1.3 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية لعدد 633 ألف سهم بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية لعدد 605 ألف سهم بقيمة 60.5 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة مستشفى قصر الحياة الطبى لعدد 186 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون جنيه، وصفقة على أسهم الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر لعدد 199 ألف سهم بقيمة 999 ألف دولار.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، 1.3 مليار جنيه بكمية تداول 1.5 مليون ورقة مالية.