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البورصة تستقبل الحكومة الجديدة بارتفاع طفيف بمؤشرها الرئيسى بنسبة 0.26%

الخميس، 14 يونيو 2018 02:29 م
البورصة تستقبل الحكومة الجديدة بارتفاع طفيف بمؤشرها الرئيسى بنسبة 0.26% البورصة ارشيف
كتب هانى الحوتى
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استقبلت البورصة المصرية، تشكيل الحكومة الجديدة، بارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسى وتراجع باقى المؤشرات، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 545 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 907.991  مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 180 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2  مليار جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 53.47% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 39.66%، والعرب على 6.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.26%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب  والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 156.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.5 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 35.6  مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 16220 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2711 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16172 نقطة.
 
 
وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.
 
 
 
 

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