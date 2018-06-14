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البحوث الفلكية تستطلع اليوم هلال شوال.. وغدًا أول أيام العيد فلكيًا

الخميس، 14 يونيو 2018 01:00 ص
البحوث الفلكية تستطلع اليوم هلال شوال.. وغدًا أول أيام العيد فلكيًا البحوث الفلكية - معهد الفلك
كتب محمود راغب
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يستطلع المعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الخميس، هلال شهر شوال لعام 1439 هجريا، وذلك بعد أن كشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شوال لعام 1439 هجريًا، ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة ليلا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة أمس الأربعاء 13 يونيو "اليوم السابق ليوم الرؤية".

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يوم الخميس 29 من رمضان 1439 هجريا الموافق 14 يونيو "يوم الرؤية"، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 44 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 43 – 45 دقيقة، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 37 – 55 دقيقة.

ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شوال 1439 هجريا فلكيا يوم الجمعة 15 يونيو "أول أيام عيد الفطر المبارك".


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