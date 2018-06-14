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البترول تخصص 3 أرقام ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين خلال العيد

الخميس، 14 يونيو 2018 05:00 ص
البترول تخصص 3 أرقام ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين خلال العيد المهندس طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
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خصصت وزارة البترول والثروة المعدنية 3 أرقام ساخنة لتلقى أى استفسارات أو شكاوى من المواطنين تتعلق بضخ الوقود والمنتجات البترولية خلال فترة أيام العيد والصيف.

 

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالهيئة العامة للبترول على مدار الـ24 ساعة والتنسيق مع غرف المتابعة بشركات التسويق مصر للبترول والتعاون للبترول والنيل، بالإضافة إلى شركة السهام البترولية، لتلقى أى استفسارات أو شكاوى وذلك على الخط الساخن 19816 لغرفة عمليات هيئة البترول ورقم 19096 لغرفة عمليات بتروجاس، ورقم 19492 لشركة بوتاجاسكو.

 

وشدد وزير البترول، فى تصريحات صحفية، على ضرورة استمرار عمل مستودعات شحن المنتجات البترولية بمختلف المحافظات لتوفير إمدادات البنزين والسولار لمحطات تموين السيارات لمختلف مناطق الجمهورية، وقيام غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول بالتنسيق ومتابعة حركة نقل وتوزيع الوقود إلى محطات التموين وجاهزية أسطول النقل وزيادة حصص المحطات خاصة المتواجدة على الطرق السريعة لمواجهة حركة السفر، والتنسيق بين شركات التسويق والسهام البترولية على تواجد سيارات صهريجية محملة بالوقود على الطرق السريعة للتدخل الفورى فى حالة الاحتياج إليها.

 

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد عقد اجتماعاً موسعاً فى إطار استعدادات قطاع البترول لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية خلال أيام عيد الفطر والإجازات وللاطمئنان على موقف توافر إمدادات الوقود من البنزين والسولار والبوتاجاز والأرصدة من الإنتاج المحلى والاستيراد لمواجهة حركة النقل الزائدة والسفر على الطرق السريعة لأماكن قضاء الإجازات فى المدن الساحلية والبحر الأحمر والوجه القبلى بحضور وكيل أول الوزارة ورئيس هيئة البترول ونوابه للتجارة الداخلية والخارجية والتكرير والنقل والتوزيع، ورؤساء شركات مصر والتعاون للبترول والنيل وبتروجاس وبوتاجاسكو والسهام. 


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