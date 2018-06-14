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الإعدام شنقا للمتهمين فى قضية قتل عمد والمتهم فيها قاضى الزقازيق بالرشوة

الخميس، 14 يونيو 2018 11:13 ص
الإعدام شنقا للمتهمين فى قضية قتل عمد والمتهم فيها قاضى الزقازيق بالرشوة هيئة المحكمه
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بالإعدام شنقا، للمتهمين "عمري مرسي" و" محمد عبد الوهاب" بتهمة القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية وائل عبد المنعم عيد.
 
تعود أحداث القضية، رقم 10953 لسنة 2012  منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطار من مستشفي منيا القمح، بوصول" رضا ر ال خ" و" حازم م ع" و" أحمد  ر"، وتبين من التحريات التي قام بها النقيب أحمد حسن، معاون مباحث منيا القمح، بقيام كل من "عمري مرسي" مقيم كفر شلشمون، و" محمد عبد الوهاب" عامل مقيم كفر شلشمون، بقتل وإصابة المجني عليهم، وحيازة بنادق إلية.
 
وكشفت التحقيقات، وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهما، لخلافات علي زعامة التشكيل العصابي بينهم، تم القبض عليهما وإحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
يذكر أن هذة القضية هي قضية الرشوة الكبري، التي تم القبض علي رئيس المحكمة السابق، المستشار صابر غلاب" لتقاضيه رشوة مالية من عضو مجلس نواب بمنيا القمح، مقابل تخفيف الحكم وإصدار حكم بالمؤبد علي المتهمان.

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