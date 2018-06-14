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الخميس، 14 يونيو 2018 10:04 م
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الأنبا مرقس يتفقد موقع حريق كنيسة الملاك بشبرا الخيمة

الخميس، 14 يونيو 2018 09:25 م
الأنبا مرقس يتفقد موقع حريق كنيسة الملاك بشبرا الخيمة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة
كتبت سارة علام
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تفقد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة أعمال معالجة آثار حريق كنيسة القديس أبو مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة.

 

وكان نيافته قد شكل لجنة من عدد من الآباء الكهنة والمهندسين لوضع خطة ترميم ومعالجة آثار الحدث، هذا ولم يتأكد حتى الآن السبب الذى أدى إلى اشتعال المحول الكهربائى المجاور للكنيسة.

 

وشب حريق فجر الاثنين الماضى بكنيسة القديس أبو مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، ما أسفر عن حدوث تلفيات جسيمة بالدور الثالث الذى يحوى الحاجات الخاصة بأخوة الرب والدور الخامس وهو دور تحت الإنشاء به شَدَّات خشبية وحديدية.

 


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