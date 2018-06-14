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الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الخميس، 14 يونيو 2018 10:51 ص
الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة أول أيام العيد ، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء  نهارا لطيف ليلا .
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة  على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 39  والصغرى 27 ، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 ، ومطروح العظمى 33  والصغرى 21 .
 
 
 

 


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