الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة أول أيام العيد ، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 39 والصغرى 27 ، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 ، ومطروح العظمى 33 والصغرى 21 .