الأردن يعين عز الدين كناكرية وزيرا للمالية فى الحكومة الجديدة

رويترز

قال مصدر مسؤول، اليوم الخميس، أن الأردن عين المسؤول بوزارة المالية عز الدين كناكرية وزيرا للمالية فى الحكومة الجديدة.

وأصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز الخبير الاقتصادى السابق فى البنك الدولى والذى تم تكليفه بمراجعة مشروع قانون ضريبى مثير للجدل بعد احتجاجات واسعة النطاق على إجراءات التقشف التى ينصح بها صندوق النقد الدولى.وكان الملك كلف الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد، الأسبوع الماضى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهانى الملقى لتهدئة الغضب الشعبى الذى أدى إلى تفجر بعض من أكبر الاحتجاجات التى شهدها الأردن منذ سنوات.

وأعرب رئيس الوزراء الأردنى المكلف الدكتور عمر الرزاز عن شكر الأردن وتقديره للأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على حزمة المساعدات الاقتصادية التى تم تقديمها لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية.