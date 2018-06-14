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استطلاع: غالبية الروس يرون أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا أعداء

الخميس، 14 يونيو 2018 04:33 م
استطلاع: غالبية الروس يرون أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا أعداء بوتين
أ ف ب
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أظهر استطلاع للرأى نشره معهد "ليفادا-تسنتر" المستقل، اليوم الخميس، أن الروس يعتبرون الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا دولا "عدوة" لروسيا.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرى في نهاية مايو وشمل 1600 شخص فى 52 منطقة روسية، تُعتبر بالمقابل بيلاروسيا والصين وكازاخستان وسوريا دولا "صديقة وحليفة".

وسُمح للذين شاركوا فى الاستطلاع اختيار اكثر من دولة في الوقت نفسه في أجوبتهم.

وارتفعت نسبة الروس الذين يعتبرون واشنطن عدوة من 37% عام 2006 إلى 78% عام 2018، في حين تُعتبر العلاقات بين البلدين حاليا في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

ويعتبر روسى من أصل اثنين (49%) أن اوكرانيا دولة "معادية"، بحسب الاستطلاع. وقد تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات بعد قيام روسيا بضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014.

وللمرة الأولى، ادرج العديد من الروس (38%) هذا العام بريطانيا بين الدول "العدوة"، على الأرجح بعد تسميم العميل الروسي المزدوج في الرابع من مارس في بريطانيا، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو.

وأقرّ روسى من أصل اثنين (55%) بشعور "سلبى" و"سلبى جدا" تجاه الاتحاد الاوروبى، في حين قال روسى من أصل ثلاثة (28%) إن لديه شعورا ايجابيا تجاه الاوروبيين، بحسب الاستطلاع.

 

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