استطلاع: غالبية الألمان ضد سياسة ميركل بشأن اللجوء

برلين (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأى أجراه معهد (آرفورتر انسا) أن 65% من الألمان المستطلعة آراءهم، ضد سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن اللجوء.

كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأحزاب الألمانية ضد سياسة اللجوء أيضا، وذلك بنسبة 63 بالمائة لدى ناخبى الائتلاف المسيحى الديموقراطى، وبنسبة 75% لدى ناخبى الحزب الليبرالى الحر، وبنسبة 96% لدى حزب البديل من أجل ألمانيا.

يذكر أن المستشارة الألمانية ميركل تواجه خلافات حقيقيه داخل ائتلافها الحاكم مع حليفها البافارى ووزير داخليتها هورست زىهوفر بشأن ملف اللاجئين، وهو ما ظهر فى قمة الاندماج - أمس - فى دورتها العاشرة، والتى امتنع زيهوفر عن الحضور فيها وباءت بالفشل.