video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 01:38 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: غالبية الألمان ضد سياسة ميركل بشأن اللجوء

الخميس، 14 يونيو 2018 11:42 ص
استطلاع: غالبية الألمان ضد سياسة ميركل بشأن اللجوء ميركل
برلين (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشف استطلاع للرأى أجراه معهد (آرفورتر انسا) أن 65% من الألمان المستطلعة آراءهم، ضد سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن اللجوء.

كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأحزاب الألمانية ضد سياسة اللجوء أيضا، وذلك بنسبة 63 بالمائة لدى ناخبى الائتلاف المسيحى الديموقراطى، وبنسبة 75% لدى ناخبى الحزب الليبرالى الحر، وبنسبة 96% لدى حزب البديل من أجل ألمانيا.

يذكر أن المستشارة الألمانية ميركل تواجه خلافات حقيقيه داخل ائتلافها الحاكم مع حليفها البافارى ووزير داخليتها هورست زىهوفر بشأن ملف اللاجئين، وهو ما ظهر فى قمة الاندماج - أمس - فى دورتها العاشرة، والتى امتنع زيهوفر عن الحضور فيها وباءت بالفشل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل تتوقع زيادة مطردة فى الإنفاق العسكرى الألمانى

ميركل تشارك فى فاعلية رياضية فى برلين - صور

ميركل تدعو دول الاتحاد الأوروبى للعمل معا لإيجاد حلول للهجرة غير الشرعية

ميركل

المانيا

ملف اللاجئين

الحزب الليبرالى الحر




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة