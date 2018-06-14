استطلاع رأى: نصف الأمريكيين يؤيدون تعامل ترامب مع كوريا الشمالية

رويترز

أظهر استطلاع أجرته "رويترز"، ومؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأى، أن ما يزيد بقليل على نصف الأمريكيين يؤيدون أسلوب تعامل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع كوريا الشمالية، لكن ربعهم فقط يعتقدون أن قمته مع الزعيم "كيم جونج أون"، ستؤدى إلى نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وتوقع 26% آخرون فى الاستطلاع الذى نشرت نتائجه، أمس الأربعاء، أن تفى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالتزاماتهما، بينما قال 34% إنهم لا يعلمون ما إذا كان الطرفان سيلتزمان، فيما عبر 39% عن اعتقادهم بأن القمة قللت من خطر وقوع حرب نووية بين البلدين، لكن 37% رأوا أنها لم تغير شيئًا.

وأُجرى الاستطلاع على الإنترنت وباللغة الإنجليزية يومى 12 و13 يونيو فى الولايات المتحدة، وشارك فيه أكثر من 1000 شخص منهم أكثر من 400 ديمقراطى و400 جمهورى.