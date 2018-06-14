استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى

(أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا توفى، اليوم الخميس، متأثرا بجراحه التى أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلى فى خان يونس فى جنوب قطاع غزة قبل أيام.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة فى بيان "استشهد المصاب أحمد زياد العاصى (21 عاما) فى مستشفى غزة الأوروبى بخان يونس متأثرا بجراحه الذى اصيب بها قبل عدة ايام شرق خان يونس".

وأوضح ان العاصى كان أصيب بعيار نارى فى الرأس اثناء مشاركته فى الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق خان يونس الجمعة الماضية.

وبوفاة العاصى يرتفع الى 130 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلى منذ اندلاع الاحتجاجات فى "مسيرات العودة" على طول الحدود بين القطاع واسرائيل فى 30 مارس الماضى.

وبدأ الفلسطينيون بتنظيم هذه الاحتجاجات لتأكيد حق اللاجئين بالعودة وكسر الحصار الذى تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

وقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاربعاء بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، فى حين منيت الولايات المتحدة بنكسة بعدما رفضت الجمعية العامة إدخال تعديل اقترحته واشنطن يدين حماس على اعمال العنف هذه.