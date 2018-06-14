video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 11:32 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 14 يونيو 2018 11:04 ص
استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فلسطين - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا توفى، اليوم الخميس، متأثرا بجراحه التى أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلى فى خان يونس فى جنوب قطاع غزة قبل أيام.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة فى بيان "استشهد المصاب أحمد زياد العاصى (21 عاما) فى مستشفى غزة الأوروبى بخان يونس متأثرا بجراحه الذى اصيب بها قبل عدة ايام شرق خان يونس".

وأوضح ان العاصى كان أصيب بعيار نارى فى الرأس اثناء مشاركته فى الاحتجاجات قرب الحدود مع إسرائيل شرق خان يونس الجمعة الماضية.

وبوفاة العاصى يرتفع الى 130 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلى منذ اندلاع الاحتجاجات فى "مسيرات العودة" على طول الحدود بين القطاع واسرائيل فى 30 مارس الماضى.

وبدأ الفلسطينيون بتنظيم هذه الاحتجاجات لتأكيد حق اللاجئين بالعودة وكسر الحصار الذى تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

وقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاربعاء بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، فى حين منيت الولايات المتحدة بنكسة بعدما رفضت الجمعية العامة إدخال تعديل اقترحته واشنطن يدين حماس على اعمال العنف هذه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

120 دولة فى الأمم المتحدة تدين إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة فى غزة

رئيس وزراء بلغاريا يقترح التعاون مع إسرائيل لإنتاج طائرات بدون طيار

الفرعون يغزو شوارع إسرائيل.. انتشار صور لمحمد صلاح بمدينة يافا العربية

الأمم المتحدة تصوت اليوم على نص يدين إسرائيل بشأن العنف فى غزة

مرتضى منصور: لن نشارك بكأس العالم لأندية اليد إذا أقيمت بقطر أو إسرائيل

اخبار عربيه

فلسطين

غزه

الاحتلال اللاسرائيلى

اسرائيل




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة