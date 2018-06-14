video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 06:46 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع قتلى حركة فارك إلى 16 منشقا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

الخميس، 14 يونيو 2018 05:00 ص
ارتفاع قتلى حركة فارك إلى 16 منشقا على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا تنظيم فارك - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

قتل 16 منشقا مفترضًا من حركة التمرد الكولومبية السابقة فارك، الأربعاء، فى قصف على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، بحسب ما أعلنت السلطات، وكتب الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس، فى تغريدة على "تويتر"، "نحن لا نتهاون فى مواجهة هؤلاء المجرمين"، ووقعت العملية العسكرية فى بلدية فورتيل (اروكا-غرب)، بحسب بيان للقوات البرية.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 13 قتيلا بينهم 3 نساء على الأقل، لكن وزير الدفاع لويس كارلوس فيليجاس، أكد أن الحصيلة الجديدة مرشحة للارتفاع أكثر بالنظر إلى أن قوات الأمن ما زالت فى المنطقة، واستهدفت العملية مجموعة مسلحة يقودها الكس ريندون الملقب "ايل بورو" الذى قد يكون ضمن القتلى، بحسب وزير الدفاع، وهو ثانى قصف من نوعه منذ بداية العام، ففى مارس 2018 قتل فى مقاطعة غوافيارى بالامازون (جنوب) 9 من هؤلاء المتمردين الذين رفضوا اتفاق السلام الموقع فى 2016.

واتهمت السلطات مجموعة ايل بورو بتنفيذ اعتداءات على مستشفى محلى وبنى تحتية نفطية وضد قوات الأمن، وبموجب اتفاق السلام القى مسلحو فارك (7000 مقاتل) أسلحتهم للانضمام إلى العملية السياسية، وقد أصبحت الحركة الآن حزبًا سياسيًا، إلا أن فلولا من فارك، يقول الجيش إن عددهم نحو 1200 مقاتل ما زالوا ناشطين فى تهريب المخدرات فى مناطق الحدود الجنوبية.

وما زال هذا البلد، المنتج العالمى الأول للكوكايين والبالغ عدد سكانه 49 مليون نسمة، يواجه عنف المجموعات غير الشرعية التى تتنازع السيطرة على تجارة المخدرات فى المعاقل القديمة لفارك، وتواجه كولومبيا صعوبة فى الخروج من نزاع تورطت فيه طوال عقود حوالى 30 حركة تمرد وقوات الأمن وقوات شبه عسكرية، وأسفر عن أكثر من 8 ملايين ضحية بين قتيل ومفقود ومهجر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 13 منشقا من حركة فارك على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

اخبار عالمية

القوات الكولومبية

فارك

المتمردين فى كولومبيا

الكوكايين

اخبار العالم

اخبار كولومبيا




لا تفوتك
تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة