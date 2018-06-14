ارتفاع حرارة الأرض سيتجاوز 1.5 درجة مهددا بتباطؤ النمو الاقتصادى

رويترز

أفادت مسودة تقرير للأمم المتحدة بأن ارتفاع حرارة الأرض من المتوقع أن يتجاوز 1.5 درجة وهو السقف الذى حددته اتفاقية باريس للمناخ "بحلول عام 2040 تقريبا" إذا استمرت الانبعاثات بالمعدل الحالى مما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادى.

وذكرت اللجنة الدولية لتغير المناخ أنه لا يزال أمام الحكومات فرصة للعمل على ألا تتجاوز الزيادة 1.5 درجة فى ظل التحولات "السريعة وبعيدة المدى" للاقتصاد العالمى.

ومن المقرر نشر المسودة النهائية، الصادرة بتاريخ الرابع من يونيو، والتى حصلت عليها "رويترز"، فى أكتوبر المقبل فى كوريا الجنوبية بعد مراجعتها وتصديق الحكومات عليها.

وستكون هذه المسودة بعد اعتمادها دليل الإرشاد العلمى الرئيسى فيما يتعلق بتغير المناخ.

وذكرت المسودة "إذا استمرت الانبعاثات بالمعدل الحالى فإن ارتفاع درجة الحرارة بسبب الأنشطة البشرية سيتجاوز 1.5 درجة بحلول عام 2040 تقريبا".