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ارتفاع بورصة أبوظبى وصعود مصر وانخفاض دبى مع بدء عطلة عيد الفطر

الخميس، 14 يونيو 2018 07:32 م
ارتفاع بورصة أبوظبى وصعود مصر وانخفاض دبى مع بدء عطلة عيد الفطر البورصة - أرشيفية
رويترز
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أغلقت بورصة أبوظبى على ارتفاع يوم الخميس بدعم أسهم قطاعات رئيسية مثل بنك أبوظبى الأول واتصالات فى حين أغلق بورصة دبى منخفضة تحت ضغط أسهم العقارات.

وقفز المؤشر الرئيسى لبورصة أبوظبى 1.8 %، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسهم بنك أبوظبى الأول، أكبر بنوك الإمارات، 3.3 % وزاد سهم اتصالات 2.1 %

وسارع مصرف الإمارات المركزى، شأنه شأن معظم البنوك المركزية فى منطقة الخليج، إلى مواكبة قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) رفع نطاقه المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 1.75 % - 2 %.

وفى دبى، أغلق مؤشر البورصة منخفضا 0.4 % حيث انخفضت أسهم إعمار العقارية 0.9 % وختمت أسهم داماك العقارية، وهى مطور آخر كبير للعقارات بدبى، الجلسة متراجعة 1.2 %.

وأعلنت الإمارات ليل الأربعاء جولة جديدة من المحفزات لتنشيط النمو الاقتصادى تضمنت هذه المرة تخفيف نظام تأشيرات الأجانب الوافدين إلى البلاد.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عددا من الخطط التى تستهدف تعزيز الاقتصاد فى الأسابيع الأخيرة، لكن يظل تأثيرها غير واضح.

وساعدت أسهم شركات الطاقة والقطاع المالى بورصة قطر على الصعود 0.2 %. وارتفعت أسهم قطر لنقل الغاز 3.2 %، وصعدت أسهم مصرف قطر الإسلامى ومصرف الريان 1.5 %.

وتباين أداء الأسواق الخليجية هذا الأسبوع وسط تداولات محدودة وبيع لجنى أرباح قبل عطلة عيد الفطر التى تبدأ هذا الأسبوع.

وتتسم التعاملات بمنطقة الخليج عادة بالهدوء قبيل العطلات مع قيام بعض المتعاملين ببيع الأسهم لتدبير السيولة ويتوخون الحذر من أى تطورات فى الأسواق العالمية خلال إغلاق البورصات المحلية

والبورصة السعودية مغلقة منذ يوم الأربعاء كما أن بورصة مسقط مغلقة يوم الخميس. ومن المقرر أن تُغلق بورصات أخرى لمدة يوم واحد على الأقل الأسبوع القادم بما فى ذلك أبوظبى ودبى.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الخميس:

- السعودية.. السوق مغلقة

- دبى.. تراجع المؤشر 0.4 % إلى 3038 نقطة.

- أبوظبى.. ارتفع المؤشر 1.8 % إلى 4715 نقطة

- قطر.. ارتفع المؤشر 0.2 % إلى 9098 نقطة

- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 4823 نقطة

- البحرين.. زاد المؤشر 0.9 % إلى 1307 نقاط

- سلطنة عمان.. السوق مغلقة

- مصر.. صعد المؤشر 0.3 % إلى 16221 نقطة


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