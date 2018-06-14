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الخميس، 14 يونيو 2018 03:18 ص
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اتحاد الصناعات: "شغلك فى قريتك" تهدف لإنشاء ألف وحدة إنتاجية خلال 3 سنوات

الخميس، 14 يونيو 2018 03:00 ص
اتحاد الصناعات: "شغلك فى قريتك" تهدف لإنشاء ألف وحدة إنتاجية خلال 3 سنوات تمويل المشروعات - صورة أرشيفية
كتبت دانه الحديدى
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أكد محمد عبد السلام، المنسق العام لمبادرة شغلك فى قريتك ورئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن مبادرة "شغلك فى قريتك" تهدف إلى إنشاء ألف وحدة إنتاجية فى ألف قرية خلال 3 سنوات، وذلك بقطاعات "الملابس الجاهزة، المصنوعات الجلدية، الأثاث، الصناعات الحرفية".
 
وأضاف عبد السلام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المشروع هو خلق فرص عمل داخل القرى، بدلاً من توجه المواطنين من القرى للمدن أو القاهرة لإيجاد فرص عمل، ويفضل أن تكون فرص العمل للأسرة بأكملها وليس لفرد واحد فقط، مثل مشروعات السجاد اليدوى، وذلك عن طريق إنشاء وحدات إنتاجية فى مجالات مختلفة بعد دراسة المجال الذى تحتاجه كل قرية، وفقا الكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية للأزمة للمشروع، موضحا أنه على سبيل المثال يتم إنشاء مشروعات الملابس الجاهزة فى المناطق كثيفة السكان.
 
وأشار إلى أن المشروع يطلق حاليا بمحافظات بنى سويف وسوهاج والفيوم، فى حين يتم تطبيق المشروع بالتعاون بين عدة جهات، وهى "ائتلاف دعم مصر، اتحاد الصناعات المصرية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجمعية المصرية للبحث والتدريب بقطاع الملابس، جمعية نهضة بنى سويف ومؤسسة السويدى".
 
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح منسق المبادرة، أن التنسيق يتم من قبل عدد من الجهات المانحة والجمعيات الأهلية، بينها "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، فيما تقدم البورصة المصرية المشورة الفنية للمشروعات، ويتم أيضا العمل على تسويق المنتجات.
 
 
 

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