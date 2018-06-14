إصلاح كسر ماسورة بمدينة نصر تسببت فى تعطيل حركة المرور أسفل كوبرى المشير

ماجد تمراز

أنهت أجهزة محافظة القاهرة وحي شرق مدينة نصر، من إصلاح كسر ماسورة مياه "عكرة"، أسفل كوبري المشير تسبب فى تعطل حركة المرور بتلك المنطقة، حيث تمكنت أجهزة الحي من إعادة الحركة المرورية بالمنطقة مرة أخرى، كما رفعت إشغالات بائعي الفخار من المنطقة، وإشغالات أصحاب المخازن المخالفة.

فيما كلف العميد هاني رضا، رئيس حي المرج، مرفق الصرف الصحي بالحي، بالحي بالبحث عن أسباب الهبوط الأرضي، بشارع نبي الله شعيب من شارع مؤسسة الزكاة، كما كلف بسرعة إصلاح الهبوط، بهدما تلقت غرفة العمليات شكاوى تفيد بوجود هبوط أرضى دون وجود أسباب واضحة لذلك.