إصلاح كسر ماسورة بمدينة نصر تسببت فى تعطيل حركة المرور أسفل كوبرى المشير

أنهت أجهزة محافظة القاهرة وحي شرق مدينة نصر، من إصلاح كسر ماسورة مياه "عكرة"، أسفل كوبري المشير تسبب فى تعطل حركة المرور بتلك المنطقة، حيث تمكنت أجهزة الحي من إعادة الحركة المرورية بالمنطقة مرة أخرى، كما رفعت إشغالات بائعي الفخار من المنطقة، وإشغالات أصحاب المخازن المخالفة.
فيما كلف العميد هاني رضا، رئيس حي المرج، مرفق الصرف الصحي بالحي، بالحي بالبحث عن أسباب الهبوط الأرضي، بشارع نبي الله شعيب من شارع مؤسسة الزكاة، كما كلف بسرعة إصلاح الهبوط، بهدما تلقت غرفة العمليات شكاوى تفيد بوجود هبوط أرضى دون وجود أسباب واضحة لذلك.
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بواسطة:
عادل المعتز
نظرة ياسيادة المحافظ لحينا المهمل
نعانى نحن سكان حى المعادى الجديدة من الأهمال حتى تحولت المنطقة الى مولد وصاحبه غائب فالجراجات تحولت الى ورش للسيارات وغيرها من المهن الحرفية والمواقف العشوائية للميكروباصات غوت المنطقة هذا بخلاف أحتلال الشوارع من قبل أصحاب المحلات التجارية فلاتوجد أرصفة للسير عليها ومساحات الشوارع ضاقت علينا رغم أتساعها نتيجة لوجود الورش وأستعمار المحلات للشوارع ةلا أحد يراقب أو يحاسب وأصبخ السكان هم المتطفلون على المنطقة عسى أن يصل صوتى لمن يمك الأذن التى تسمع واليد القوية التى تحاسب.