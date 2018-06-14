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الخميس، 14 يونيو 2018 01:33 م
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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات زوجية بالقطامية

الخميس، 14 يونيو 2018 01:08 م
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات زوجية بالقطامية المصابون
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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وقعت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب خلافات زوجية بين أهل الزوج وأهلية الزوجة، مما تسبب فى إصابة 4 أشخاص.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين وتم تحديد طرفيها وهما طرف أول كل من محمد .ف.ص.ع. 29 سنة محاسب مصاب بجروح قطعية باليد اليسرى وفروة الرأس ، وبحوزته سلاح ابيض " سكين " ، وشقيقه محمود 27 سنة عامل مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس ، وبحوزته سلاح ابيض " سكين "، ووالدتهما صبحية .س.ح.ع. 55 سنة ربة منزل. 

وبين طرف ثانى  مؤمن.ش.ا.ع. 22 سنة مكوجى مصاب بجرح نافذ بالبطن ، وبحوزته سلاح ابيض " سنجة "، وكريم.ش.ا.ع. 18 سنة عامل بشركة امن مصاب بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر وجروح طعنية بالذراع الأيسر وبحوزته سلاح ابيض " سكين " ، وشقيقته حنان 30 سنة ربة منزل ، ووالدتهما عزيزة .س.ح.ح.ع. 45 سنة ربة منزل .

وبالفحص تبين حدوث خلافات زوجية بين السادسة وزوجها نصار .ف. شقيق الاول والثانى ، قام على أثرها الأخير بترك مسكن الزوجية صحبة أبنائهما وعندما توجهت السادسة صحبة أهليتها لمحل إقامة الطرف الأول لاصطحاب أبنائها فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهما بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء محدثين ما بهم من إصابات .

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أسفرت أحداها عن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة البيضاء الموضحة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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