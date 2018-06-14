أنقرة: واشنطن ستستعيد أسلحتها من الوحدات الكردية فى منبج السورية

وكالات الأنباء

أكد وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، أن الولايات المتحدة ستستعيد الأسلحة التى سلمتها سابقا لوحدات حماية الشعب الكردية، خلال إخراج تلك القوات من مدينة منبج شمالى سوريا، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، عن وكالات الأنباء التركية.

وقال جاويش أوغلو، لإذاعة "كرال أف أم" المحلية، "ستسحب الولايات المتحدة الأسلحة التى وزعتها على الوحدات الكردية عند إخراج هؤلاء من منبج، ومن ثم سنحقق الاستقرار فى تلك المناطق معا"، وأضاف "مهام الدوريات ستسيرها الولايات المتحدة وتركيا سوية لحين تشكيل وحدات أمنية جديدة".

ونوه جاويش أوغلو، باحتمالية سحب الولايات المتحدة أسلحتها من أيدى الوحدات الكردية المصنفة كمنظمة إرهابية فى تركيا فى حال تم تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن على بقية المدن السورية التى توجد فيها القوات الكردية، وكان وزير الدفاع التركى نور الدين جانيكلى، قال أمس إن قوات تركية أمريكية مشتركة ستعمل على إخراج الوحدات الكردية من منبج تنفيذا لخارطة الطريق التى توصلت إليها أنقرة وواشنطن فى مايو الماضى.