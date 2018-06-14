أندريه زكى للحكومة الجديدة: نتمنى لمصرنا العزيزة السلامة والتقدم والازدهار

هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور مصطفى مدبولى وكل السادة الوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستورية اليوم الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية اليوم الخميس جاء نصه:

بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، يسعدنى أن أقدم لسيادتكم خالص التهانى القلبية بالثقة بتكليفكم برئاسة الوزراء، وبما يعكس اعتزاز وثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حكمتكم ومقدرتكم على تحقيق أحلام وطموحات الشعب المصرى العظيم من التقدم متمنين لمصرنا العزيزة السلامة والتقدم والازدهار.