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أمن السويس يضبط 14 تاجر حشيش فى ليلة العيد

الخميس، 14 يونيو 2018 04:40 م
أمن السويس يضبط 14 تاجر حشيش فى ليلة العيد أحد تجار المخدرات
السويس- سيد نون
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قامت مباحث مديرية أمن السويس  بشن حملة أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات في السويس الذين ينشطون في ليلة عيد الفطر، وتم ضبط 14 من تجار مخدر الحشيش بحوزتهم كميات معده للتوزيع في العيد.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بقيام ضباط المباحث بمديرية أمن السويس وأقسام الشرطة بشن حملة أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات.

وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن السويس من ضبط 14 تاجر حشيش، أثناء توزيع الكميات على عملائهم.

وقال مصدر أمني، إن مباحث مديرية أمن السويس وضعت خطة أمنية لتوجة ضربات متتالية لتجار المخدرات في ليلة العيد.

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