أشرف صبحى وزيرا للرياضة خلفا للمهندس خالد عبد العزيز

كتب محمد الجالى

قالت مصادر مطلعة، إن أشرف صبحي مرشح لوزارة الرياضة خلفا للمهندس خالد عبد العزيز .

ومن المقرر أن تحلف الحكومة الجديدة اليمين اليوم الخميس أمام رئيس الجمهورية

وأشارت المصادر إلى أن أبرز الوزارات التى تم تغييرها هى: الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

وأوضحت المصادر أبرز المرشحين لتولى بعض الحقائب الوزارية هالة زايد لوزارة الصحة، وعز الدين أبوستيت لوزارة الزراعة، لافتة إلى التوسع فى تعيين عدد من النواب للوزراء يتراوح عددهم من 13 إلى 16 نائبا للوزير.