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الخميس، 14 يونيو 2018 03:14 م
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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 647 جنيها للجرام

الخميس، 14 يونيو 2018 01:14 م
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 647 جنيها للجرام الذهب ارشيف
كتب إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس 14 – 6 – 2018 ارتفاع  ملحوظ قياسا على أخر سعر تم تسجيله أمس،  وبلغ قيمة الارتفاع 3 جنيهات  لكل عيار ليسجل عيار 21 مبلغ 647 جنيها. 
 
 يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 

سعر عيار 21:

 
يمكن أن نعتبر عيار 21 هو الأقوى فى السوق المصرى والأفضل من حيث حجم المبيعات مقارنة بالأعيرة الأخرى ويمكن اعتباره أنه العيار المفضل لدى الأسرة المصرية، وسعر عيار الذهب 21 سجل خلال التعاملات اليوم    مبلغ 647  جنيها فى أسواق الصاغة. 
 
 
سعر الذهب عيار 24:
 
عيار 24 هو أقل الأعيرة الثلاثة الكبرى مبيعا وشعبية فى مصر وفق شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، وذلك لأنه ذات لمعه كبيرة جدا لا تتوافق مع متطلبات الأسرة المصرية، ويشهد عيار الذهب 24 رواجا فى الأسواق الخليجية ولكن بعض العائلات الكبرى فى صعيد مصر تلجأ لشراء عيار الذهب 24 فى مناسبات معينة، وسجل عيار 24 خلال تعاملات اليوم 739 جنيها
 
سعر عيار 18:
 
ونؤكد دائما أن عيار 18 من الأعيرة التى شهدت زيادة فى الطلب عليها خلال العام ونصف المنقضى فمع تحرك سعر الذهب بصورة كبيرة مع ارتفاع اسعار الدولار وحدوث أزمة فى توافر العملة الصعبة، بدأ المواطن يتجه لشراء هذا العيار  وسجل الذهب عيار 18 مبلغ 554 جنيها.
 
سعر الأوقية:
 
شهدت الأوقية العالمية " الأونصة" زيادة بقيمة 7 دولارات  فى التعاملات الفورية حيث سجلت 1305 دولار حتى الآن .
 
 
سعر الجنيه الذهب اليوم:
 
يقاس سعر الجنيه الذهب على عيار 21 لأنه الأكثر تأثيرا فى سوق الصاغة بمصر، وسجل الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم  5176 جنيها ، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21 ومن أفضل وسائل الاستثمار فى المعدن الأصفر ولا يعترض حائذيه لأى درجة من المخاطر.
 
 
 
 
 

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