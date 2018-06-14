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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14 - 6 -2018

الخميس، 14 يونيو 2018 09:17 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14 - 6 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 14-6-2018.
 
 

البورصة توقف التداول على 9 أسهم

 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، سى اى كابيتال القابضة، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مستشفى النزهة الدولى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية الدولية للصناعات الدوائية، القلعة للاستشارات المالية، بنك البركة مصر، مصر للفنادق. 
 
 

البورصة تربح 545 مليون جنيه

 
استقبلت البورصة المصرية، تشكيل الحكومة الجديدة، بارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسى وتراجع باقى المؤشرات، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 545 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 907.991  مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 180 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2  مليار جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 53.47% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 39.66%، والعرب على 6.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.26%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب  والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 156.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.5 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 35.6  مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 16220 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2711 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16172 نقطة.
 
 
وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.
 
 
  
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 2.62 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 376.36%
 
 
- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 12.60 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.06%
 
 
- سى اى كابيتال القابضة بسعر إغلاق 8.99 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%
 
 
- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 3.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.57%
 
 
- بنك البركة مصر  بسعر إغلاق 16.87 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.44%
 
 
 
وضمت الأسهم المتراجعة:
 
- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 2.96 جنيه بنسبة تراجع بلغت 40.68%
 
 
- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 73.33 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.74%
 
 
 - ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.57 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.16%
 
 
 
- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 18.13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.18%
 
 
 
-  الإسكندرية للغزل والنسيج بسعر  إغلاق 1.81 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%
 
 
 

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