أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 14-6-2018

كتب أحمد أبو حجر

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 14-6-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار، فى مقدمتها ارتفاع مؤشر البورصة بارتفاع طفيف بنسبة 0.26%، بالإضافة وإعلان وزير البترول عن ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 1.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال شهر أغسطس المقبل، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

وزير الاتصالات الجديد: جذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتحسين الخدمة أبرز تكليفاتى

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، إنه أولى اهتمامته المكلف بها هى الاهتمام بالصناعة فيما يتعلق بجذب استثمارات خارجية وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات الرقمية واستكمال عمليات التحول الرقمى الخاصة بدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا العلومات فى معاونة قطاعات الدولة المختلفة فى تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية لديها.

وأضاف طلعت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بشأن الملفات التى كلف بها، من ضمنها تحسين كفاءة الخدمة وتشجيع شركات المحمول على زيادة استثماراتها فى الشبكة والبنية الأساسية.

وحول تعيين المهندس خالد العطار بمنصب نائب وزير الاتصالات لشئون التنمية الإدارية والتحول التكنولوجى والميكنة، أنه يعنى اهتمام مكثف بالتحول الرقمى وشئون البنية التحتية وتنميتها ومزيد من التعاون مع مختلف الجهات والوزارات الحكومية وتحسين كفاءة خدمات المواطنين.

وأدى المهندس عمرو طلعت الرئيس السابق لشركة IBM بمصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اختياره وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحكومة مصطفى مدبوبى وذلك خلفا للمهندس ياسر القاضى.

وحصل المهندس عمرو طلعت على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات من جامعة القاهره عام 1983، إضافة إلى درجة ماجستير فى العلوم (علوم الحاسبات) من معهد إلينوى للتكنولوجيا 1988-1989.

كما حصل على الماجستير فى إدارة الأعمال ( الأعمال العالمية) من مدرسة (ESLSCA) باريس للأعمال 1999-2000، إضافة إلى درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال (الإدارة الاستراتيجية) من مدرسة باريس للأعمال 2013-2017.

وانضم المهندس عمرو طلعت إلى شركة IBM عام 1988 وتقلد العديد من المناصب بفرع الشركة فى مصر، حيث عمل كمدير البيع لقطاع شركاء أعمال الشركة ومدير قطاع ألأنظمة والتكنولوجيا، ثم تولى عام 2005 منصب المدير التنفيذى لفرع الشركة.

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السياحة" تطلق غدا مسابقة لمنح 30 من مشجعى المونديال رحلات مجانية لزيارة مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن إطلاق مسابقة "التذكرة الذهبية" بالحملة الترويجية لمصر بروسيا، غدا الجمعة، تزامنا مع مباراة المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم مع منتخب أورجواى فى مدينة سان بطرسبورج، ثانى أكبر مدينة فى روسيا، حيث تتيح المسابقة فرصة لفوز 30 مشجعا من عشاق كرة القدم برحلة لمدة أسبوع مدفوعة التكاليف إلى مصر.

وقالت وزيرة السياحة بحسب البيان الصحفى، إن فرصة الفوز بزيارة مصر لـ 30 مشجعا من عشاق كرة القدم، من خلال تشجيعهم مثل المصريين سواء كانوا موجودين خارج الملاعب التى ستقام عليها مباريات كأس العالم فى روسيا أو من أى مكان فى العالم، وذلك عن طريق رفع صورهم أو مقاطع فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو التويتر أو الانستجرام باستخدام هاشتاج #هى دى مصر ‏ #ThisIsEgyp او @ExperienceEgypt

وأشارت إلى أنه سيتم اختيار أكثر 30 مشجعا يحصلون على إعجاب وأعلى نسب مشاهدات من متابعى صفحاتهم للفوز برحلة استثنائية إلى مصر مع شخص من ذويهم وذلك بعد انتهاء بطولة كأس العالم والتى تستمر لمدة شهر.

البورصة تستقبل الحكومة الجديدة بارتفاع طفيف بمؤشرها الرئيسى بنسبة 0.26%

استقبلت البورصة المصرية، تشكيل الحكومة الجديدة، بارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسى وتراجع باقى المؤشرات، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 545 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 907.991 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 180 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 53.47% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 39.66%، والعرب على 6.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 156.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.5 مليون جنيه، 93.9 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 16220 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2711 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16172 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 800 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.وارتفعت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

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مليار جنيه إيرادات شركة الحديد والصلب فى 9 أشهر

عقدت شركة الحديد والصلب اجتماعا برئاسة المهندس سامى عبد الرحمن، رئيس الشركة لاعتماد نتائج الانتخابات الأخيرة، مع تعيين عدد من العاملين فى الشركة فى المناصب القيادية الشاغرة.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة اليوم، إنه تم إنتاج 7048 طنا من الحديد خلال شهر أبريل 2018، وكان المستهدف إنتاج 52083 طنا بنسبة زيادة 13%.

فيما تم إنتاج 17102 طنا فى أبريل عام 2017 ، وفيما يتعلق بالمبيعات تم بيع 8940 طنا فى السوق المحلى وتصدير 2393 طنا بإجمالى مبيعات 124.4 مليون جنيه.

وحول الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2018 بلغ حجم المبيعات المحلية 108839 طنا، والصادرات 16392 طنا، وبلغ إيراد النشاط فى الفترة 1.5 مليار جنيه.

البترول: نستهدف زيادة إنتاج حقل ظُهر إلى 1.750 مليار قدم مكعبة يوميا فى أغسطس

تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظهر قبل الموعد المخطط بعشرة أيام متزامناً مع تنفيذ خط الأنابيب البحرى 30 بوصة من الآبار لمحطة المعالجة البرية المخطط الانتهاء منه في نهاية يوليو القادم للبدء في زيادة معدلات الإنتاج، ليصل إنتاج حقل ظهر إلى حوالى 750ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً في أغسطس القادم ويزداد تدريجياً حتى نهاية العام.

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل القائم بالأعمال للمشروع.

وأكد الملا على أهمية الاستمرار في الالتزام ببرامج العمل والتوقيتات الزمنية والتنسيق بين شركات البترول بتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية وإينى الإيطالية وتذليل أي صعوبات تعترض التنفيذ وأن متابعة اللجنة العليا للمشروع كان لها أكبر الأثر في النجاحات التي تحققت خلال فترة تنمية الحقل ودخول مرحلة الإنتاج المعجل وخطى الإنتاج الأول والثانى على الشبكة القومية للغازات مما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلى بالإضافة إلى مشروعات التنمية الأخرى إلى حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً.