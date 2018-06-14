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"أبو شقة": مد دور الانعقاد الحالى أسبوعين لينتهى فى 15 يوليو

الخميس، 14 يونيو 2018 03:00 ص
"أبو شقة": مد دور الانعقاد الحالى أسبوعين لينتهى فى 15 يوليو بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
كتب أمين صالح
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أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك اتجاه لمد دور انعقاد الحالى لمدة أسبوعين لينتهى فى منتصف شهر يوليو بدلا من نهاية شهر يونيو.

وأضاف أبو شقة فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن من أهم مشروعات القوانين التى سيتم مناقشتها عقب عيد الفطر مباشرة هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية باعتباره واحدا من أهم القوانين التى تحتاج لتعديل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "أبو شقة" أن مد دور الانعقاد الثالث لمدة أسبوعين سيساهم فى  مناقشة وافية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية نظرا لما يمثله من اهمية بالغة.

 

 


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