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أبراج كابيتال تبيع كامل حصتها فى أوراسكوم للإنشاءات مقابل 52 مليون دولار

الخميس، 14 يونيو 2018 09:58 ص
أبراج كابيتال تبيع كامل حصتها فى أوراسكوم للإنشاءات مقابل 52 مليون دولار البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات، عن بيع أبراج كابيتال كامل حصتها البالغة 6 مليون و256 ألف سهم بنسبة تمثل 5.4% من رأس مال أوراسكوم بسعر 8.30 دولار للسهم، بإجمالى صفقة 51.9 مليون دولار، وبذلك لا تمتلك أبراج أى أسهم فى الشركة، بحسب بيانها للبورصة.
 
وحققت شركة أوراسكوم، أرباحاً بلغت 35 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 31.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.
 
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد توزيع أرباح 30 مليون دولار، اعتماداً على حسابات الشركة بنهاية مايو 2018.
 
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 756.8 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 1.06 مليار دولار في الربع المقارن من 2017.
 
 
 

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