95.8 % نسبة النجاح فى "عربى الثانوية".. و866 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير درجات امتحان مادة اللغة العربية الذى عقد يوم الأحد الموافق 3/6/2018، على النحو التالى:
* إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (556326) طالبًا.
* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (533142) طالبًا.
* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (866) طالبًا.
* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (95,8%).
وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:
- حصول عدد (156704) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (29,39%).
- حصول عدد (152349) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (28,58%).
- حصول عدد (109822) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (20,60%).
وجدير بالذكر أن لجان النظام والمراقبة قد أوشكت على الانتهاء من تقدير النسب المقررة للعينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
وكان رئيس قطاع التعليم العام (رئيس عام امتحان الثانوية العامة) قام صباح اليوم الأربعاء الموافق 13/6/2018 بإجراء زيارة ميدانية للجان تقدير درجات امتحان مادة اللغة الإنجليزية بقطاعي القاهرة (ب،ج) بمدرستي الحلمية الثانوية للبنات، والسنية الثانوية للبنات، والتقى بالمقدرين، واطمأن على سير أعمال تقدير درجات العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، واطلع على نماذج من كراسات إجابات الطلاب، وتأكد من أن جميع أجزاء الإجابة يتم تقديرها، ولاحظ ارتفاع منسوب الحاصلين على درجات تقترب من الدرجة النهائية في المادة، وأشاد بالجهود المبذولة، وطالبهم ببذل المزيد من أجل ضمان تحقيق الشفافية، وتحقيق صالح الطلاب، ووجه بضرورة توخي الدقة اللازمة أثناء أعمال التقدير، والاهتمام بعملية تجميع الجزئيات، لضمان حصول الطلاب على حقهم كاملاً دون زيادة أو نقصان.
وقد رافق رئيس عام الامتحان خلال الزيارة كلٌ من الدكتور أنور إبراهيم - مدير عام إدارة الخليفة والمقطم، وماهر الشاذلي رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)، وحسين الجندي رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ج)، وأحمد أسامة رئيس لجنة الإدارة بقطاع القاهرة.
ومن جانب آخر حرص خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة لجان التقدير؛ فقام بزيارة لجان التقدير بقطاعي القاهرة (أ،د) واطمأن على سير أعمال تقدير الدرجات وأكد على ضرورة إجراء المراجعات اللازمة لإجابات الأسئلة التي تم تقديرها، بحيث لا تترك أي إجابات للطالب دون تقدير، حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً، ووجه بمراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات، توطئةً للانتهاء من أعمال إعداد النتيجة.
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