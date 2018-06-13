95.8 % نسبة النجاح فى "عربى الثانوية".. و866 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير درجات امتحان مادة اللغة العربية الذى عقد يوم الأحد الموافق 3/6/2018، على النحو التالى:

* إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (556326) طالبًا.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (533142) طالبًا.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (866) طالبًا.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (95,8%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (156704) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (29,39%).

- حصول عدد (152349) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (28,58%).

- حصول عدد (109822) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (20,60%).

وجدير بالذكر أن لجان النظام والمراقبة قد أوشكت على الانتهاء من تقدير النسب المقررة للعينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.