21.4 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للقابضة الكيماوية 2018-2019

كتب عبد الحليم سالم

تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق إيرادات نشاط تصل إلى 21.4 مليار جنيه فى العام المالى 2018-2019، مقابل إيرادات بلغت 19.5 مليار جنيه العام المالى الجارى.

وقال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع"، أن نسبة نمو الإيرادات تصل إلى 10% عن العام الجارى و35% عن العام المالى الماضى.

وقال، إنه بلغ الفائض بعد الضرائب لعدد 11 شركة، نحو 3.7 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه متوقع العام الجارى، ومقابل 3.4 مليار جنيه العام المالى الماضى، حيث زادت الشركات الرابحة إلى 10 شركات.

وأضاف عماد الدين مصطفى، إنه من المتوقع انخفاض عجز الشركات الخاسرة لنحو 800 مليون جنيه، لعدد 7 شركات، مقابل 1.36 مليار جنيه العام المالى الجارى لعدد 9 شركات، ومقابل خسارة 2.47 مليار جنيه العام المالى الماضى لعدد 10 شركات.