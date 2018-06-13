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ومن الحب ما قتل.. انتحار شاب فشل بالزواج من فتاة أحلامه فى بنى سويف

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:50 ص
ومن الحب ما قتل.. انتحار شاب فشل بالزواج من فتاة أحلامه فى بنى سويف انتحار - ارشيفية
بنى سويف- هانى فتحى
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 أقدم شاب على الانتحار بتناول أقراص سامة لفشله من الزواج بفتاة أحلامه بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
 
تلقى اللواء جريرمصطفى مدير أمن بنى سويف اخطارًا من العميد ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية ببني سويف يفيد مصرع شاب داخل مستشفى الفشن المركزى أثناء محاولة إسعافه نتيجة تناولة أقراص سامه.
 
دلت تحريات العقيد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن أن الشاب "أحمد . ج"  – 23 سنه، كان يمر بحالة نفسية سيئة لفشلة فى الزواج من فتاة أحلامه، فقام بشراء حبوب سامه تستخدم فى مكافحة تسوس الغلال وتناولها، وأضافت التحريات أن الأسرة حاولت إنقاذه بنقله إلى مستشفى الفشن المركزى، إلا أنه لفظ انفاسة الأخيرة فور وصولة المستشفى.
 
تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى وتحرر المحضر رقم 2912 لسة 2018 وأخطرت النيابة العامة بالفشن ليأمرمدير نيابة الفشن بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهه جنائية.
 

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