ومن الحب ما قتل.. انتحار شاب فشل بالزواج من فتاة أحلامه فى بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أقدم شاب على الانتحار بتناول أقراص سامة لفشله من الزواج بفتاة أحلامه بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جريرمصطفى مدير أمن بنى سويف اخطارًا من العميد ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية ببني سويف يفيد مصرع شاب داخل مستشفى الفشن المركزى أثناء محاولة إسعافه نتيجة تناولة أقراص سامه.

دلت تحريات العقيد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن أن الشاب "أحمد . ج" – 23 سنه، كان يمر بحالة نفسية سيئة لفشلة فى الزواج من فتاة أحلامه، فقام بشراء حبوب سامه تستخدم فى مكافحة تسوس الغلال وتناولها، وأضافت التحريات أن الأسرة حاولت إنقاذه بنقله إلى مستشفى الفشن المركزى، إلا أنه لفظ انفاسة الأخيرة فور وصولة المستشفى.