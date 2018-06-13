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وفاة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:30 ص
وفاة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية مشاجرة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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توفى شخصين بالإسكندرية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية اليمن غرب المحافظة، حيث تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم ثان العامرية بوجود مشاجرة ومصابين بقرية اليمن.

وبانتقال اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية وقيادات وضباط المديرية ،تبين حدوث مشاجرة بين "ع ع ا ع" 35 سنة مزارع ( مصاب بطلق ناري بالبطولة فتحة دخول وخروج بالظهر وتوفي )، "خ ع ا ع" 63 سنة مزارع وشقيق الأول، "ع. خ. ع. ا.ع"  25 سنة مزارع ونجل الثانى طرف أول، "ا .ع" س  36 سنة مزارع ، مصاب بطلق ناري بالرأس له فتحة دخول بالذقن وخروج بالرأس، وتوفي، و"ع. ع. س" 31 سنة  شقيق الرابع ومصاب بجروح بالجسم، و"ف ع س" 31 سنة مزارع ، شقيق الرابع، ومصاب بسحجات بالجسم ، و"م ا ع" 18 سنة مزارع ، نجل الرابع، ومصابي بجروح وسجلت وكدمات بالجسم.طرف ثان.

والطرفين مقيمين بالقرية محل البلاغ، لوجود خلافات سابقة، وتمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة، والسلاح الناري المستخدم "بندقية آلي" والطلقات، وتم نقل المصابين لمستشفي العامرية العام للعلاج تحت الحراسة.

وتم إخطار النيابة وقسم الأدلة الجنائية، وتم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.

 ووجه اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية ، بتعيين الخدمات الامنيه اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية وتولت النيابة العامه التحقيق.

 

 


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