وفاة أحد مصابى حادث مسجد الروضة فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

توفى فى قرية الروضة بشمال سيناء، منصور سليم سلمى نصير، أحد المصابين فى حادث مسجد الروضة الإرهابى فى نوفمبر من العام الماضى.

وقال أهالى من قرية الروضة، إن المتوفى كان يعالج من إصابته بطلقات نارية، حتى لفظ أنفاسة الأخيرة ليلة أمس، وقام أهالى القرية اليوم بموارته التراب فى مقابر القرية فى موكب جنائزى مهيب لينضم لقائمة شهداء المسجد.

وكانت قرية الروضة بشمال سيناء التى تبعد عن العريش غربًا بنحو 50 كيلو مترًا، شهدت فى نوفمبر الماضى، اقتحام إرهابيين لمسجد القرية أثناء أداء الأهالى لصلاة الجمعة وفتح النار على المصلين وملاحقة الفارين منهم وقتلهم فى أبشع جريمة إرهابية من نوعها وسقط فى الحادث فى وقتها أكثر من 300 شهيدًا وبينهم 27 طفلا ونحو 128 مصابًا توفى منهم لاحقًا 15 متأثرين بإصابتهم.