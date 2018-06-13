وزير الداخلية مهنئا رجال الشرطة بعيد الفطر: نرجو مواصلة تأمين مسيرة الوطن نحو التقدم

كتب محمود عبد الراضي

حرص اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على توجيه عدة رسائل تهنئة لرموز الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وجاء بالبرقية : "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يشرفنى وهيئة الشرطة أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد، إننا إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة مزودين بقيم ونفحات شهر القرآن التى تعلى فى النفس معانى التضحية والإيثار والفداء ، فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل مسيرتكم الوطنية بالتوفيق والسداد وأن يعيده علينا وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات ، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والنجاح ، وكل عام وسيادتكم بخير .

وبعث مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ببرقية تهنئة لللدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جاء بها :"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتوجه لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة فإن رجال الشرطة يؤكدون على قوة عزيمتهم وإيمانهم وإصرارهم على مواصلة رسالتهم السامية لتدعيم مناخ الأمن والإستقرار ملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضى قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل .. حفظ الله مصر ورعى شعبها وكلل بالتوفيق والنجاح مسيرة سيادتكم الوطنية ، إنه تعالى على كل شئ قدير .. وكل عام وسيادتكم بخير" .

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جاء بها : "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات ، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يسرنى وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف ، بأصدق التهانى وأسمى الأمنيات، ونحن نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة التى يفرح فيها من صبر وإحتسب بنصر ربه ، نتوجه للمولى العلى القدير أن يحفظ أزهرنا الشريف ، منارة تهدى الإنسانية لقيم الوسطية والإعتدال ويسدد جهود فضيلتكم لنشر صحيح الدين الحنيف وإعلاء قيم العدل والحق لمواجهة دعاة الشر وخفافيش الظلام ، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير .

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، جاء بها :"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. وإننا إذ نحتفل بعيد الفطر المبارك وتملؤنا الإرادة والعزيمة على مواصلة التكاتف والتكامل مع قواتنا المسلحة الباسلة ، من أجل إعلاء قيم الحق والعدل ودعماً لمسيرة البناء والتنمية الوطنية ، لنرجو من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بالخير واليمن والبركات .. عاشت قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وجعلنا جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وسيادتكم بخير .

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها : "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بأصدق التهانى سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً للدفاع عن أمن وإستقرار مصرنا الغالية وحماية شعبنا العظيم .. وكل عام وسيادتكم بخير .

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، جاء بها :: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى سائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق ، ويسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف وإعلاء قيم العدل والرحمة ، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .. وكل عام وفضيلتكم بخير .

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية، جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بموفور الصحة ودوام التوفيق ، داعين المولى عز وجل أن يبارك جهود دار الإفتاء المصرية فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته ، وأن يجعل هذه المناسبة عيد أمن وسلام على شعبنا العظيم وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، وكل عام وسيادتكم بخير .

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء بها: "يسعدنى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين بأصدق التهانى وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، إننا إذ نستقبل عيدالفطر المبارك بنفوس صُقلت بنفحات شهر رمضان الكريم وعُطرت بقيم الإيمان والتضحية والإيثار واليقين ، لنرجو أن يكون هذا دافعاً لنا جميعاً لمواصلة العطاء فى سبيل تأمين مسيرة الوطن نحو التقدم والإزدهار فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا المعاصر، وكل عام وأنتم جميعاً بخير .