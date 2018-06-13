وزير الداخلية مهنئا السيسي بعيد الفطر: نؤكد على بذل مزيد من التضحيات

كتب محمود عبد الراضى

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء بالبرقية: "بمشاعر يملؤها التوقير والتقدير لعظيم شخصكم ولرشيد قيادتكم أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعياً الموالى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات، وإنه لمبعث يُمنٍ وتفاؤل أن تأتى هذه المناسبة الطيبة مواكبة لفرحة الشعب المصرى العظيم وهو يتابع أداء سيادتكم اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية ، تلك اللحظات التى جسدتم فيها سيادة الرئيس إنتصار إرادة شعبٍ أراد الحياة والنماء والإستقرار .

وتابع: إننا إذ نجدد العهد على مواصلة العطاء والتضحية والفداء ، لنرجو من المولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا الغالية ، ولتبقى دوماً رايتها خفاقة فى العلياء".