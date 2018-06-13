وزير الداخلية: التعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون فى العيد

كتب محمود عبد الراضى

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على أهمية تشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة إجازات عيد الفطر، لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وتكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور ، والربط الكامل بغرف عمليات المرور ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور .

وشدد وزير الداخلية، خلال اجتماعه بمساعديه، على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين .

ووجه وزير الداخلية، بتفعيل أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات، ورفع درجة الاستعداد وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها .

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين .



اجتماع وزير الداخلية بمساعديه

ووجه وزير الداخلية أجهزة الوزارة المعنية بتكثيف الحملات الأمنية لاستهداف العناصر الإجرامية والاستمرار فى توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط بالشارع المصرى ، والعمل على ضبط محرزى ومتجرى الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين .

وطالب وزير الداخلية بتواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤسيهم لفرض الانضباط بالشارع المصرى ، وتوعية القوات بحجم المسئولية التى يضطلعون بها، مشدداً على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات المقدمه لهم ، مؤكداً على أنه لا تهاون أو تقصير فى مواجهة أى جريمه من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أى خروج على القانون بالحسم والحزم اللازم وفقاً للأُطر القانونية .

وعقد وزير الداخلية اجتماعا مع مساعديه، قدم خلاله التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، معرباً عن تقديره لكافة الجهود التى بذلت لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين خلال شهر رمضان المعظم والتى تؤكد إستشعار المسئولية تجاه المجتمع وتعكس الإنضباط والإخلاص فى العمل ، وناقش الإستعدادات الأمنية التى إتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين المواطنين خلال فترة الأعياد وأُطر التنسيق بين مختلف القطاعات لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية وتأمين المسطح المائى لنهر النيل، وخطط تأمين وسائل النقل لحماية أمن الوطن والمواطنين .



اجتماع وزير الداخلية بمساعديه