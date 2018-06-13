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الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:49 م
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وزير الأوقاف يعتمد 41 محفظًا ومحفظة متطوعين تابعين للجمعيات الأهلية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:13 م
وزير الأوقاف يعتمد 41 محفظًا ومحفظة متطوعين تابعين للجمعيات الأهلية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، نتيجة اختبار "المجموعة السابعة" 41 محفظًا ومحفظة متطوعين من المحفظين والمحفظات التابعين للجمعيات الأهلية، ليكون إجمالى من تم إجازتهم وتقنين أوضاعهم حتى تاريخه 1658 محفظًا ومحفظة.

 

 وجارِ إرسال كشوف أسماء المجموعة السابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.

 

  والناجحون فى الاختبارات هم:

م اسم المحفظ المديرية
1.       أمال عبد النبي حسين جمعه الجيزة
2.       ابتسام محمد عيد الحسانين شتا الجيزة
3.       انتصار شامخ فضل أبوطالب الجيزة
4.       أمل محمد حلمي محمود الجيزة
5.       سمية سيد متولي خليفة الجيزة
6.       هند رجب كامل عطيه الجيزة
7.       سها محمد مصطفى سعيد زكى الجيزة
8.       نجلاء زمراوى محمد سليمان الجيزة
9.       سنية محمود  طلعت محمد الجيزة
10.         أسعد كرم عوض سلمان الجيزة
11.         إسلام علي محمد إبراهيم الجيزة
12.         أسامة عبد النبي منوفي السيد الجيزة
13.         عمر جبر عبد الوهاب حسن الجيزة
14.         عمر مصطفى أحمد الجيزة
15.         زين الوادي رجب حسن فرج الجيزة
16.         أمل عبد التواب عبد الحميد عبد العزيز الجيزة
17.         هند شاكر عبد الحليم الجيزة
18.         أحمد حسين عبد الغني عامر الجيزة
19.         جمال عبد الرازق عبد السميع عبيد الجيزة
20.         أحمد ماهر عبد السلام السحوى الجيزة
21.         أمل جميل عبد السلام عبد الكريم الجيزة
22.         زكريا أمين عيسى محمد الجيزة
23.         محمود حسن عبد الحليم السيد عامر الجيزة
24.         فوزية صلاح أحمد عبد التواب رواش الجيزة
25.         صبحي عبد الغفار حسن صالح الغربية
26.         كريمة عبد المعطي محمد طبل الغربية
27.         نهاد على أحمد السيد الغربية
28.         رضا جلال محمود سرحان الغربية
29.         رضا محمد السيد سلام الغربية
30.         سهيلة المحمدى مسعود القدح الغربية
31.         عزة مختار محمود الحارتي الغربية
32.         رقية مدحت البنهنجاوى الغربية
33.         محمد عبد الحميد على الحطينى الغربية
34.         رانيا حسن إبراهيم حسن شمال سيناء
35.         فاتن سليمان نصار سليمان شمال سيناء
36.         أميرة حسن إبراهيم حسن شمال سيناء
37.         نجلة حسين سالم حسين شمال سيناء
38.         حنان إسماعيل نصار ناصر شمال سيناء
39.         ربيع رمضان عبد اللطيف حمد شمال سيناء
40.         محمود كمال خليل سيد أسيوط
41.         أميرة أحمد حسن عرنوس أسيوط

 


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