وزير الأوقاف يعتمد 41 محفظًا ومحفظة متطوعين تابعين للجمعيات الأهلية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، نتيجة اختبار "المجموعة السابعة" 41 محفظًا ومحفظة متطوعين من المحفظين والمحفظات التابعين للجمعيات الأهلية، ليكون إجمالى من تم إجازتهم وتقنين أوضاعهم حتى تاريخه 1658 محفظًا ومحفظة.

وجارِ إرسال كشوف أسماء المجموعة السابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين.

والناجحون فى الاختبارات هم: