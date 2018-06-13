وزيرة السياحة تعلن تفاصيل الحملة الترويجية لمصر بكأس العالم بروسيا اليوم

كتبت ميرفت رشاد

تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مساء اليوم الأربعاء، التفاصيل الكاملة للحملة الترويجية لمصر خلال بطولة كأس العالم بروسيا، على هامش حفل السحور المقرر إقامته بأحد فنادق الجيزة.

وقعت حملة "مصر – اكتشف واستثمر" أمس عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة فى روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمى، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم .

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة : "هذه أول بطولة كأس العالم يتأهل لها المنتخب المصرى، منتخب الفراعنة منذ عام 1990" وتعتزم حملة وزارة السياحة استغلال هذه الفرصة العالمية لتبرز للعالم – بأسلوب أكثر حداثة– التنوع الثرى والفريد للتجارب السياحية المختلفة التي تقدمها مصر لضيوفها .

وأضافت: "إن وزارة السياحة ستقيم مجموعة من الفعاليات في روسيا تزامنا مع بطولة كأس العالم التى ستستمر على مدى شهر، وستعرض على المشجعين والجمهور الرياضى الأكبر في العالم ما تمتلكه مصر الحديثة بطريقة جديدة وجذابة".